Источник: Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений», — передаёт слова источника ТАСС.

10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее сообщалось, что состояние Костомарова стало улучшаться.