Бобровский: рекорд Овечкина обсуждает весь мир

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Рекорд Овечкина обсуждает весь мир, и «Флорида» не исключение. Уверен, что Саша побьёт рекорд Уэйна Гретцки, у него всё для этого есть. Овечкин уже в возрасте, но всё равно забивает свои 30—40 голов», — приводит слова Бобровского «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Овечкин в своём активе имеет 812 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Уэйна Гретцки 894 гола.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 56 очков (32 + 24) в 56 играх.

Ранее Бобровский рассказал об отношениях с соотечественниками, играющими в НХЛ.