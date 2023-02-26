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Орлов назвал Вендела лучшим игроком матча «Волга» — «Зенит»

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Комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего игрока в матче 1/4 финала Кубка России «Волга» — «Зенит».

«Зенит» провёл очень волевой матч. Мне трудно сказать, кто лучший игрок матча. Хорошо, что Бакаев забил, но больше ярких действий от него не было. Наверное, я бы Вендела назвал лучшим», — цитирует Орлова «Матч ТВ».

На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на стадионе имени Льва Яшина «Труд» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что факт с броском банана в Вендела крайне возмутительный.

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