Орлов назвал Вендела лучшим игроком матча «Волга» — «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего игрока в матче 1/4 финала Кубка России «Волга» — «Зенит».

«Зенит» провёл очень волевой матч. Мне трудно сказать, кто лучший игрок матча. Хорошо, что Бакаев забил, но больше ярких действий от него не было. Наверное, я бы Вендела назвал лучшим», — цитирует Орлова «Матч ТВ».

На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на стадионе имени Льва Яшина «Труд» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что факт с броском банана в Вендела крайне возмутительный.