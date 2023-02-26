Колыванов: надо штрафовать таких людей, которые бросают бананы в игроков

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на ситуацию с брошенным предметом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче Кубка России с «Волгой».

«Дураков хватает среди футбольных болельщиков. Может, увидят, кто кинул этот банан. Штрафовать надо таких людей. Глупость какая-то. Давно не видел, чтобы бананы с трибун бросали», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на стадионе имени Льва Яшина «Труд» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что факт с броском банана в Вендела крайне возмутительный.