Колыванов: надо штрафовать таких людей, которые бросают бананы в игроков
«Дураков хватает среди футбольных болельщиков. Может, увидят, кто кинул этот банан. Штрафовать надо таких людей. Глупость какая-то. Давно не видел, чтобы бананы с трибун бросали», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».
На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.
Встреча в Ульяновске на стадионе имени Льва Яшина «Труд» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Ранее Вячеслав Колосков заявил, что факт с броском банана в Вендела крайне возмутительный.