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Футболист «Вильярреала»: российские новостные каналы в Испании отключили

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Защитник «Вильярреала» Антон Ефремов рассказал, как узнаёт о российских новостях в Испании.

«Российских новостей тут мало, потому что отключили все новостные каналы. Возможно, это из‑за санкций. Но за новостями из России всё равно слежу, по интернету. Ещё фильмы советские смотрю», — цитирует Ефремова «Матч ТВ».

19-летний спортсмен является воспитанником «Пари Нижнего Новгорода». Футболист находится в структуре «Вильярреала» с 2021 года. На данный момент Ефремов за испанский клуб не дебютировал.

Ранее в «Вильярреале» опровергли информацию об интересе к Эдуарду Сперцяну.

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