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Майоров: «Спартаку» для успешной игры в КХЛ нужен опытный и авторитетный тренер

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Олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о необходимости смены тренера в московском хоккейном клубе «Спартак».

«Нужен тренер с опытом, авторитетом, который смог бы наладить игру. Даже с этим составом «Спартак» вполне может играть неплохо», — цитирует Майорова ТАСС.

Трёхкратный чемпион СССР в составе красно-белых напомнил, что столичный клуб в сезоне-2022/23 часто терял очки в домашних матчах с аутсайдерами или основными конкурентами за выход в плей-офф: «Куньлунем», минским «Динамо», «Сочи», «Нефтехимиком» и «Северсталью».

«Такого не должно быть — на собственной площадке проигрывать нельзя», — заключил Майоров.

Красно-белые в текущем розыгрыше чемпионата уже потеряли шансы на попадание в кубковую часть турнира. «Спартак» в последний раз не играл в плей-офф КХЛ в сезоне-2016/17. Заключительный матч регулярного чемпионата московский клуб проведёт 26 февраля со столичным «Динамо».

Ранее сообщалось, что дубль Сергея Плотникова помог ЦСКА разгромить «Спартак» в матче КХЛ.

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