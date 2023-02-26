Овечкин набрал первые очки в НХЛ после возвращения из России

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в победе столичной команды над «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капитан столичной команды Александр Овечкин сделал две результативные передачи, набрав первые очки с 26 января. Игра в Вашингтоне завершилась со счётом 6:3.

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца Михаила Овечкина, которому был 71 год. Немногим ранее 37-летний воспитанник московского «Динамо» покинул на время расположение клуба НХЛ по семейным обстоятельствам.

Руководство «Кэпиталз» приняло решение, что столичная команда сыграет в специальной экипировке в память об отце Овечкина. «Вашингтон» нанёс наклейки на шлемы игроков со словами «Papa Ovi».

Ранее журналист Флуто Шинзава сообщил, что Дмитрий Орлов может дебютировать за «Бостон Брюинз» в матче с «Ванкувер Кэнакс».





