Узнать больше

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ, Кузнецов набрал четыре очка

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 6:3 в пользу столичной команды.

В составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши (четвертая и 23-я минуты), Том Уилсон (28-я), Сонни Милано (33-я), Евгений Кузнецов (39-я, 54-я). У «синерубашечников» шайбы забросили Баркли Гудроу (восьмая), Крис Крайдер (47-я), Каапо Какко (60-я). 

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал в свой актив результативную передачу, Кузнецов — две.

«Рейнджерс» с 75 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 64 очками располагается на десятой строчке.

Ранее журналист Флуто Шинзава сообщил, что Дмитрий Орлов может дебютировать за «Бостон Брюинз» в матче с «Ванкувер Кэнакс».




Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить