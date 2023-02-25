«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ, Кузнецов набрал четыре очка

«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 6:3 в пользу столичной команды.

В составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши (четвертая и 23-я минуты), Том Уилсон (28-я), Сонни Милано (33-я), Евгений Кузнецов (39-я, 54-я). У «синерубашечников» шайбы забросили Баркли Гудроу (восьмая), Крис Крайдер (47-я), Каапо Какко (60-я).

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал в свой актив результативную передачу, Кузнецов — две.

«Рейнджерс» с 75 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 64 очками располагается на десятой строчке.

Ранее журналист Флуто Шинзава сообщил, что Дмитрий Орлов может дебютировать за «Бостон Брюинз» в матче с «Ванкувер Кэнакс».







