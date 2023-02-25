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РПЛ выразила соболезнования в связи с гибелью 19-летнего воспитанника «Урала»

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Российская премьер‑лига (РПЛ) отреагировала на смерть воспитанника екатеринбургского «Урала» Давыда Алексеева.

«Российская премьер‑лига соболезнует родным и близким Давыда и футбольному клубу «Урал», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

Бывший голкипер «Урала-2» ушёл из жизни 24 февраля. Футболисту было 19 лет.

По информации «Матч ТВ», Алексеев выпал из окна. Похороны игрока пройдут 28 февраля.

Вратарь также выступал за молодёжную команду «Урала». В 2021 году Алексеев был на сборах с основным составом команды и принял участие в нескольких товарищеских матчах. Последним клубом голкипера было владивостокское «Динамо», куда он перешёл летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что кубковый матч «Урал» — «Ростов» начнётся с минуты молчания в память об умершем футболисте Алексееве.

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