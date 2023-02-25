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Холанд побил клубный рекорд «Манчестер Сити» по числу голов в сезоне АПЛ

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«Манчестер Сити» в гостях в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу встречается с «Борнмутом».
Холанд побил клубный рекорд «Манчестер Сити» по числу голов в сезоне АПЛ
  • Gettyimages.ru

Нападающий «горожан» Эрлинг Холанд отличился на 29-й минуте встречи. Норвежец записал на свой счёт 27-й гол в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2022/23. Таким образом, он побил рекорд по количеству мячей в отдельно взятом чемпионате за МС.

Предыдущее достижение принадлежало экс-нападающему «Манчестера» Серхио Агуэро, который забил 26 мячей в сезоне-2014/15.

Холанд проводит первый сезон за «Сити». 22-летний форвард сыграл за команду 33 матча во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Анхель Ди Мария стал самым возрастным автором хет-трика в Лиге Европы после Златана Ибрагимовича.

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