Агент Мойзеса заявил о готовности ЦСКА выкупить контракт футболиста

Агент защитника ЦСКА Мойзеса Луис Фернандо Гарсия рассказал, что армейский клуб готов выкупить трансфер футболиста.

«ЦСКА намерен выкупить контракт Мойзеса. У клуба есть очень много времени, чтобы это сделать, всё в порядке», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

Соглашение между московским клубом и «Интернасьоналом» об аренде 27-летнего бразильца рассчитано до 30 июня 2023 года. При этом армейцы имеют право выкупить защитника.

В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 19 матчах за красно-синих во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

После 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Мойзес прокомментировал свой первый забитый мяч в составе армейского клуба в матче с «Краснодаром» в Кубке России.