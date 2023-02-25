Агент Мойзеса заявил о готовности ЦСКА выкупить контракт футболиста
- РИА Новости
«ЦСКА намерен выкупить контракт Мойзеса. У клуба есть очень много времени, чтобы это сделать, всё в порядке», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».
Соглашение между московским клубом и «Интернасьоналом» об аренде 27-летнего бразильца рассчитано до 30 июня 2023 года. При этом армейцы имеют право выкупить защитника.
В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 19 матчах за красно-синих во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
После 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Ранее Мойзес прокомментировал свой первый забитый мяч в составе армейского клуба в матче с «Краснодаром» в Кубке России.