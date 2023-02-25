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Семак: сейчас речи об игре Малкома и Клаудиньо за сборную России не идёт

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал получение российского гражданства бразильскими легионерами петербургского клуба Малкомом и Клаудиньо.
Семак: сейчас речи об игре Малкома и Клаудиньо за сборную России не идёт
  • Legion-Media

«Насколько я понимаю, пока только вышел указ. Вопрос времени, когда они смогут их получить. А что дальше — будут ли они выступать за сборную России в ближайшей перспективе в связи с существующим регламентом — мы посмотрим. Сейчас об этом речи не идет», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Он подчеркнул, что получение российского гражданства, прежде всего, хорошая новость для самих бразильцев.

« Конечно, рады — они сами этого хотели. Мы их поздравили», — заключил Семак.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.

Также статус получивших гражданство России бразильских легионеров «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23 не изменится.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021 года. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27. Оба футболиста являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что не понимает, зачем Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

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