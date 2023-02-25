Представитель Монсона рассказал, когда боец сдаст американский паспорт

Представитель бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона сообщил, что спортсмен должен пройти собеседование в американском посольстве для завершения процесса отказа от гражданства США.

«Джефф подал все необходимые документы, процесс ещё не завершён. Осталось пройти собеседование в американском посольстве. После этого он может сдать паспорт и уже не будет считаться гражданином США», — приводит слова собеседника ТАСС.

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу посетил Россию впервые в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Ранее Монсон высказался о победе россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.