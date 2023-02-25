Агент Кассьерры оценил вариант получения футболистом российского гражданства
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«Российское гражданство? Мы не обсуждали эту тему. Но, если кто-то из клуба предложит нам получить его, мы обязательно оценим и рассмотрим этот вопрос», — цитирует Петропулоса Sport24.
24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.
Однако для того, чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой футболисты смогут выступать за сборную России.
Ранее бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о получении российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.