Агент Кассьерры оценил вариант получения футболистом российского гражданства

Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос высказался о получении российского гражданства своим клиентом.

«Российское гражданство? Мы не обсуждали эту тему. Но, если кто-то из клуба предложит нам получить его, мы обязательно оценим и рассмотрим этот вопрос», — цитирует Петропулоса Sport24.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того, чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой футболисты смогут выступать за сборную России.

Ранее бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о получении российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.