Скончался выпавший из окна 19-летний воспитанник ФК «Урал» Алексеев

Стало известно о том, что скончался воспитанник футбольного клуба «Урал» Давыд Алексеев.

Бывший голкипер «Урала-2» ушёл из жизни 24 февраля. Футболисту было 19 лет, сообщает пресс-служба клуба Первой лиги.

По информации «Матч ТВ», Алексеев выпал из окна. Похороны игрока пройдут 28 февраля.

Вратарь также выступал за молодёжную команду «Урала». В 2021 году Алексеев был на сборах с основным составом команды и принял участие в нескольких товарищеских матчах. Последним клубом голкипера было владивостокское «Динамо», куда он перешёл летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что в возрасте 18 лет ушла из жизни российская волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова.