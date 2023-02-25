Колосков: никому не могло прийти в голову, что «Зенит» вдруг проиграет «Волге»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Зенита» в матче 1/4 финала Кубка России с «Волгой».

«Разница в классе огромнейшая, поэтому здесь никаких ожиданий быть не могло. Они, наверное, были у кого-то, но, наверное, никому не могло прийти в голову, что «Зенит» проиграет», — приводит слова Колоскова «Газета.Ru».

Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку полю в матче Кубка России с «Волгой».