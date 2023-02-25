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Reuters: не менее 19 атлетов пострадали в результате взрывов во время забега в Камеруне

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Около 19 спортсменов пострадали в результате нескольких взрывов во время «Забега Надежды» в Камеруне.
Reuters: не менее 19 атлетов пострадали в результате взрывов во время забега в Камеруне
  • РИА Новости

Как сообщает Reuters, ответственность за взрывы взяла на себя группа сепаратистов, в 2017 году объявившая о независимости Федеративной Республики Амбазонии.

По данным агентства, в ежегодном забеге на горе Камерун участвовали 529 спортсменов. На одном из участков трассы прогремели взрывы небольшой мощности.

Пострадали 19 спортсменов, троим из них потребовалась помощь хирургов. Погибших нет.

Ранее сообщалось, что руководитель казахстанского промоушена Naiza Fighter Championship (NFC), чемпион мира по грепплингу и джиу-джитсу Видади Марданов был застрелен в Дербенте.

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