Reuters: не менее 19 атлетов пострадали в результате взрывов во время забега в Камеруне

Около 19 спортсменов пострадали в результате нескольких взрывов во время «Забега Надежды» в Камеруне.

Как сообщает Reuters, ответственность за взрывы взяла на себя группа сепаратистов, в 2017 году объявившая о независимости Федеративной Республики Амбазонии.

По данным агентства, в ежегодном забеге на горе Камерун участвовали 529 спортсменов. На одном из участков трассы прогремели взрывы небольшой мощности.

Пострадали 19 спортсменов, троим из них потребовалась помощь хирургов. Погибших нет.

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