Семак — о качестве поля в Ульяновске: прекрасно понимаем, какая погода в конце февраля
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«Что касается состояния поля, главное, что оно не плыло. Конечно, внесло свои коррективы, мяч дробил, и, естественно, для этого времени года сложно ожидать идеального поля, за исключением южных регионов и нашего стадиона с крышей. Здорово, что мы смогли приехать сюда», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).
Ранее старший тренер «Волги» Андрей Афанасьев прокомментировал поражение ульяновского клуба в матче 1/4 финала Кубка России с «Зенитом».