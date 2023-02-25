Семак — о качестве поля в Ульяновске: прекрасно понимаем, какая погода в конце февраля

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку полю в матче Кубка России с «Волгой».

«Что касается состояния поля, главное, что оно не плыло. Конечно, внесло свои коррективы, мяч дробил, и, естественно, для этого времени года сложно ожидать идеального поля, за исключением южных регионов и нашего стадиона с крышей. Здорово, что мы смогли приехать сюда», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).

Ранее старший тренер «Волги» Андрей Афанасьев прокомментировал поражение ульяновского клуба в матче 1/4 финала Кубка России с «Зенитом».