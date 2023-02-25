Тренер «Волги» — о матче с «Зенитом»: счёт не отражает то, как складывалась игра

Старший тренер «Волги» Андрей Афанасьев прокомментировал поражение ульяновского клуба в матче 1/4 финала Кубка России с «Зенитом».

«Матч получился неплохим и по накалу, и по мастерству. Счёт не отражает то, как складывалась игра. Ребята — молодцы, они доказали, что умеют играть в хороший футбол. Оказалось так, что мы ничуть не хуже. Сегодня сложилось так. Как оно будет завтра — никто не знает», — цитирует Афанасьева «Матч ТВ».

Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).

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