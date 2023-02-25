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Бывшая жена экс-нападающего «Спартака» Веллитона обвинила его в домашнем насилии

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Бывшая жена экс-нападающего «Спартака» Веллитона Рафаэла Карвалью обвинила футболиста в домашнем насилии и преследовании.
Бывшая жена экс-нападающего «Спартака» Веллитона обвинила его в домашнем насилии
  • Gettyimages.ru

«Это продолжалось долго, шесть лет. Он много раз нападал на меня, когда мы жили за пределами Бразилии. После нападений он даже прятал мой паспорт, мой мобильный телефон, мои деньги. Мне удалось убежать к друзьям из Бразилии, которые были рады помочь мне. Мало кто об этом знал», — приводит слова Карвалью UOL.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. В составе красно-белых он провёл 133 матча, записав в свой актив 61 мяч и 19 результативных передач. В 2022 году футболист принял решение завершить спортивную карьеру.

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