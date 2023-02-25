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Защитник «Вильярреала» Ефремов: в Испании из-за русского паспорта нет никаких проблем

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Защитник «Вильярреала» Антон Ефремов высказался о жизни в Испании.
Защитник «Вильярреала» Ефремов: в Испании из-за русского паспорта нет никаких проблем
  • РИА Новости

«Проблем из-за русского паспорта нет. От слова «совсем». Более того, 23 марта я иду возобновлять карточку резидента — её дают до 2027 года. Все относятся доброжелательно. Клуб помогает с оформлением всей документации — мне, жене», — приводит слова Ефремова «Матч ТВ».

19-летний спортсмен является воспитанником «Пари НН». Футболист находится в структуре «Вильярреала» с 2021 года. На данный момент Ефремов за испанский клуб не дебютировал.

Ранее в «Вильярреале» опровергли информацию об интересе к Эдуарду Сперцяну.

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