Французский журналист включил Головина в топ-10 лучших легионеров Лиги 1

Заместитель главного редактора L'Équipe Жан-Филип Леклер включил полузащитника «Монако» Александра Головина в топ-10 лучших легионеров Лиги 1.

«Головина можно считать одним из десяти лучших легионеров Лиги 1», — цитирует Леклера «Спорт-Экспресс».

26-летний футболист сборной России в сезоне-2022/23 в 23 матчах чемпионата Франции забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

1 января «Монако» на своём поле нанёс поражение «Бресту» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции. Головин отличился на 54-й минуте. Гол россиянина в этой игре признали лучшим в январе в Лиге 1.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем Головина.