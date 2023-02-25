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Французский журналист включил Головина в топ-10 лучших легионеров Лиги 1

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Заместитель главного редактора L'Équipe Жан-Филип Леклер включил полузащитника «Монако» Александра Головина в топ-10 лучших легионеров Лиги 1.
Французский журналист включил Головина в топ-10 лучших легионеров Лиги 1
  • Legion-Media

«Головина можно считать одним из десяти лучших легионеров Лиги 1», — цитирует Леклера «Спорт-Экспресс».

26-летний футболист сборной России в сезоне-2022/23 в 23 матчах чемпионата Франции забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

1 января «Монако» на своём поле нанёс поражение «Бресту» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции. Головин отличился на 54-й минуте. Гол россиянина в этой игре признали лучшим в январе в Лиге 1.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем Головина.

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