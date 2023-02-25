Монсон подал документы на отказ от гражданства США

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал о процессе отказа от гражданства США.

«Я до сих пор нахожусь в процессе отказа от гражданства США. Подал все документы. Теперь мне осталось пройти собеседование в американском посольстве», — цитирует Монсона «Спорт-Экспресс».

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу посетил Россию впервые в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Ранее Монсон высказался о победе россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.