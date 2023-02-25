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Фернандес: надеюсь, «Челси» выкупит Феликса

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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался об игре своего одноклубника нападающего Жоао Феликса.
Фернандес: надеюсь, «Челси» выкупит Феликса
  • Gettyimages.ru

«Феликс — отличный игрок, просто фантастический, не так ли? Он обладает впечатляющим набором качеств, что делает его ключевой фигурой для нашей команды. Надеюсь, летом «Челси» сделает всё возможное, чтобы он остался здесь», — приводит слова Фернандеса The Guardian.

Феликс на правах аренды останется в лондонском клубе до конца сезона-2022/23. 23-летний футболист выступает за «Атлетико» с 2019 года. Он провёл 129 матчей, в которых забил 33 мяча и сделал 18 передач. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал неудачное выступление лондонского клуба.

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