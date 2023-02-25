Бакаев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Волгой» в Кубке России
- Legion-Media
Хавбек сине-бело-голубых Зелимхан Бакаев начнёт встречу с первых минут.
Также на поле в составе санкт-петербургского клуба выйдут: Кержаков, Сантос, Алип, Чистяков, Караваев, Вендел, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Кассьерра.
Российский футбольный союз (РФС) и Футбольная национальная лига (ФНЛ) приняли решение относительно места и даты проведения матча 1/4 финала Кубка России. Матч между «Волгой» и «Зенитом» пройдёт в Ульяновске 25 февраля. Начало игры запланировано на 14:30 мск.
Ранее бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал решение провести матч с «Волгой» в Ульяновске.