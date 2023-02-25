Бакаев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Волгой» в Кубке России

Санкт-петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на матч с ульяновской «Волгой» в первом раунде Кубка России по футболу («Путь РПЛ»).

Хавбек сине-бело-голубых Зелимхан Бакаев начнёт встречу с первых минут.

Также на поле в составе санкт-петербургского клуба выйдут: Кержаков, Сантос, Алип, Чистяков, Караваев, Вендел, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Кассьерра.

Российский футбольный союз (РФС) и Футбольная национальная лига (ФНЛ) приняли решение относительно места и даты проведения матча 1/4 финала Кубка России. Матч между «Волгой» и «Зенитом» пройдёт в Ульяновске 25 февраля. Начало игры запланировано на 14:30 мск.

Ранее бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал решение провести матч с «Волгой» в Ульяновске.