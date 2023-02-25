Infobae: Месси может летом провести товарищеский матч за родной клуб

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси может летом провести товарищеский матч за «Ньюэллс Олд Бойз».

Встреча будет посвящена бывшему партнёру Месси по национальной команде Макси Родригесу, который завершил карьеру, сообщает Infobae.

Отмечается, что матч запланирован на 16 июня.

Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». К «Барселоне» аргентинец присоединился в возрасте 13 лет. В нынешнем сезоне футболист забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 23 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Месси не собирается продлевать контракт с французским «Пари Сен-Жермен».