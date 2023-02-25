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Infobae: Месси может летом провести товарищеский матч за родной клуб

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси может летом провести товарищеский матч за «Ньюэллс Олд Бойз».
Infobae: Месси может летом провести товарищеский матч за родной клуб
  • AP

Встреча будет посвящена бывшему партнёру Месси по национальной команде Макси Родригесу, который завершил карьеру, сообщает Infobae.

Отмечается, что матч запланирован на 16 июня.

Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». К «Барселоне» аргентинец присоединился в возрасте 13 лет. В нынешнем сезоне футболист забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 23 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Месси не собирается продлевать контракт с французским «Пари Сен-Жермен».

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