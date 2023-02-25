Infobae: Месси может летом провести товарищеский матч за родной клуб
- AP
Встреча будет посвящена бывшему партнёру Месси по национальной команде Макси Родригесу, который завершил карьеру, сообщает Infobae.
Отмечается, что матч запланирован на 16 июня.
Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». К «Барселоне» аргентинец присоединился в возрасте 13 лет. В нынешнем сезоне футболист забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 23 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Месси не собирается продлевать контракт с французским «Пари Сен-Жермен».