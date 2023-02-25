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Тихонов дал совет журналистам, освещающим ситуацию с Костомаровым

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Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов высказался о работе журналистов, освещающих здоровье олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
Тихонов дал совет журналистам, освещающим ситуацию с Костомаровым
  • РИА Новости

«Я отношусь к такому объёму и шквалу новостей крайне отрицательно, конечно. Потому что они берутся из разных источников, достоверные они или нет — я не знаю, не уверен. Стоит выждать паузу и подождать, пока люди будут готовы дать какую-то информацию и рассказать, что происходит», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук. По информации СМИ, у фигуриста афакия — в глазном яблоке отсутствует хрусталик. Несколько лет назад ему проводили операцию по его замене.

Ранее сообщалось, что врачи пока опасаются выводить из медикаментозного сна Костомарова.

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