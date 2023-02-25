Cadena SER: владелец «Эльче» угрожал судьям после матча Примеры с «Бетисом»
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После завершения матча руководство «Эльче» осталось недовольно работой бригады арбитра, из-за чего судья Вильянуэва отразил в протоколе, что спортивный директор клуба Серхио Мантекон нецензурно оскорблял судей, сообщает Cadena SER.
Встреча между командами прошла в пятницу и завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Севильи. По ходу матча рефери поставил в ворота «Эльче» три пенальти, а также удалил трёх игроков команды.
Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что глава «Барселоны» Жоан Лапорта должен дать объяснение по делу о судейском скандале или уйти в отставку.