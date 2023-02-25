Журова: если бы не политика — Валиева была бы оправдана

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил.

«Я понимаю, что в подобных случаях, если не включалась политика, то большинство спортсменов в данной ситуации были оправданы. Но есть нюанс. Если бы так и было, то мы бы услышали, что Камилу оправдали. Но на кону стоит золотая медаль на Олимпиаде», — цитирует Журову «Известия».

CAS 24 февраля зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

Ранее сообщалось, что в Международном олимпийском комитете (МОК) считают передачу дела Валиевой в CAS шагом к распределению медалей Олимпиады.