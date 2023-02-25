Вратарь «Торонто» Самсонов повторил клубный рекорд, установленный 88 лет назад

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отразил 24 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесота Уайлд».

Россиянин повторил клубный рекорд Джорджа Хэйнсуорта по победам в первых 30 матчах регулярки, установленный 88 лет назад. Победа в игре с «Миннесотой» стала для голкипера 21-й в 30 встречах в сезоне-2022/23 НХЛ.

Встреча на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась со счётом 2:1. В составе «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Вильям Нюландер (17-я минута) и Давид Кемпф (62-я). У «Миннесоты» отличился Брэндон Дюхайм (13-я).

Ранее российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттава Сенаторз».