Вратарь «Торонто» Самсонов повторил клубный рекорд, установленный 88 лет назад
- Legion-Media
Россиянин повторил клубный рекорд Джорджа Хэйнсуорта по победам в первых 30 матчах регулярки, установленный 88 лет назад. Победа в игре с «Миннесотой» стала для голкипера 21-й в 30 встречах в сезоне-2022/23 НХЛ.
Встреча на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась со счётом 2:1. В составе «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Вильям Нюландер (17-я минута) и Давид Кемпф (62-я). У «Миннесоты» отличился Брэндон Дюхайм (13-я).
Ранее российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттава Сенаторз».