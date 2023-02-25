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Глава ФФР Мамедов сообщил о высоких шансах допуска российских фехтовальщиков к турнирам

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что Международная федерация фехтования (FIE) на конгрессе может принять решение о допуске россиян к участию в международных турнирах.
Глава ФФР Мамедов сообщил о высоких шансах допуска российских фехтовальщиков к турнирам
  • РИА Новости

«Я оцениваю наши шансы на возвращение к участию в международных соревнованиях как высокие. По моей информации, они достаточно высоки. Но вряд ли нас допустят выступать под нашим флагом», — цитирует Мамедова РИА Новости.

Он также отметил, что внеочередной конгресс Международной федерации фехтования состоится 10 марта и пройдёт в режиме видеоконференции. 

МОК 25 января призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. 

Олимпийский совет Азии (ОСА) 26 января предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Соревнования пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

Ранее Мамедов высказался о том, что МОК одобрил концепцию выступления российских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиаде в Париже.

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