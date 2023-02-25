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Фигурист Коляда рассказал, почему начал заниматься благотворительностью

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Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, почему начал заниматься благотворительностью.

«Я просто освещаю новости по этой теме, иногда помогаю детям игрушками. Мне кажется, в фигурном катании есть ещё те, которые этим занимаются. Мне нравится помогать людям, нравится делать добро. И я ничего не жду взамен», — цитирует Коляду «Спорт-Экспресс».

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017 и 2018 годы).

Ранее Коляда рассказал, как справился с тем, что не смог из-за положительного теста на коронавирус отправиться на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

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