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Журанков сравнил поражение учениц Плющенко с проигрышем Трусовой на Олимпиаде

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Комментатор Андрей Журанков высказался о выступлении на первенстве России среди юниоров фигуристок Вероники Жилиной и Софьи Титовой, которые тренируются в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«По большому счёту конкурентов нет. Но всё решили ошибки в короткой программе. И мы возвращаемся в Олимпиаду прошлого года: Александра Трусова, короткая программа. У меня такое ощущение на самом деле, что мы ходим по одним и тем же граблям», — цитирует Журанкова «Чемпионат».

Российская фигуристка Трусова завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. После объявления результатов Трусова плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. На Олимпиаде в Пекине фигуристка исполнила рекордных пять четверных в произвольной программе.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что Плющенко следует решать вопросы с коллегами результатами на льду.

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