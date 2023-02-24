Глава «Газпрома» Миллер поздравил Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства
«Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта — доверие страны. Читайте, завидуйте!» — цитирует Миллера пресс-служба санкт-петербургского клуба.
24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.
Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.
Ранее Малком отреагировал на новость о том, что получил гражданство России.