Мостовой: если Малком и Клаудиньо сделали паспорт РФ для игры за сборную, то я против
«Если этот паспорт им дали, чтобы он просто был, то ничего страшного, а даже хорошо. Однако если Малком и Клаудиньо сделали российский паспорт для игры за сборную, то я против такого», — цитирует Мостового «Чемпионат».
24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.
Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.
Также статус получивших гражданство России бразильских легионеров «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23 не изменится.
Ранее Малком отреагировал на новость о том, что получил гражданство России.