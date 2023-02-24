Мостовой: если Малком и Клаудиньо сделали паспорт РФ для игры за сборную, то я против

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предоставление российского гражданства бразильским легионерам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

«Если этот паспорт им дали, чтобы он просто был, то ничего страшного, а даже хорошо. Однако если Малком и Клаудиньо сделали российский паспорт для игры за сборную, то я против такого», — цитирует Мостового «Чемпионат».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.

Также статус получивших гражданство России бразильских легионеров «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23 не изменится.

Ранее Малком отреагировал на новость о том, что получил гражданство России.