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Президент КХЛ Морозов поздравил нападающего «Ак Барса» Зарипова с завершением карьеры

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов поздравил нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова с завершением карьеры.
Президент КХЛ Морозов поздравил нападающего «Ак Барса» Зарипова с завершением карьеры
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Он давно стал настоящей легендой российского хоккея и заслужил этот статус упорным трудом, профессиональным отношением к делу и преданностью игре. Уверен, что казанским болельщикам будет не хватать его на льду, но нет никаких сомнений: чем бы Данис ни занялся после окончания игровой карьеры, он точно добьётся успеха», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ. 

На счету 41-летнего хоккеиста 1326 матчей в чемпионатах России. Он набрал рекордные 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач).

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (в 2008, 2009, 2014 годах), становился серебряным (2015-й) и бронзовым (2007-й) призёром мировых первенств.

Ранее Зарипов провёл последний матч в карьере.

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