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Комличенко: хотелось бы догнать «Зенит» и добавить «интрижки» в чемпионате

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Нападающий Николай Комличенко оценил шансы «Ростова» в борьбе за золотые медали в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
Комличенко: хотелось бы догнать «Зенит» и добавить «интрижки» в чемпионате
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Интересно догнать «Зенит», добавить интрижки. В «Зените» собраны такие же футболисты, как и мы, — по две руки и ноги. Просто у них мастерства побольше, но и они могут допускать ошибки, проигрывать», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что если «Зенит» настроен на каждый матч на 100%, то против него очень сложно играть из-за набора первоклассных исполнителей.

«Однако, другие команды могут дать бой лидеру чемпионата», — добавил Комличенко.

«Ростов» по итогам 17 туров с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» 42 очка. На втором месте располагается московский «Спартак» (36).

Ранее Валерий Карпин раскритиковал качество газона в Ростове после матча с «Уралом» в Кубке России.

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