Комличенко: хотелось бы догнать «Зенит» и добавить «интрижки» в чемпионате
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«Интересно догнать «Зенит», добавить интрижки. В «Зените» собраны такие же футболисты, как и мы, — по две руки и ноги. Просто у них мастерства побольше, но и они могут допускать ошибки, проигрывать», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что если «Зенит» настроен на каждый матч на 100%, то против него очень сложно играть из-за набора первоклассных исполнителей.
«Однако, другие команды могут дать бой лидеру чемпионата», — добавил Комличенко.
«Ростов» по итогам 17 туров с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» 42 очка. На втором месте располагается московский «Спартак» (36).
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