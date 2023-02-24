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Ступак собирается выступить в скиатлоне на «Чемпионских высотах»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о планах олимпийской чемпионки Юлии Ступак на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области.
Ступак собирается выступить в скиатлоне на «Чемпионских высотах»
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Юля планирует бежать скиатлон. Однако будем смотреть по самочувствию, так как она весьма давно не стартовала на длинных дистанциях, но в планах это есть», — цитирует Юрия Бородавко «Матч ТВ».

Он не исключил, что Ступак примет участие в остальных гонках.

«Всё будет также зависеть от её самочувствия. Вчера спринт прошёл достаточно удачно, после чего она и решила стартовать в скиатлоне. Посмотрим. А там дальше с каждой гонкой всё будет идти от её состояния», — добавил Бородавко.

Ступак в классическом спринте в Малиновке завоевала серебро, уступив 1,42 секунды победившей Наталье Непряевой. В нынешнем сезоне Ступак пропустила практически все гонки в рамках Кубка России, кроме спринта в Вершине Тёи.

В эти дни в Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки чемпионату мира в Планице.

Сборная России отстранена от участия в ЧМ по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями.

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