Ступак собирается выступить в скиатлоне на «Чемпионских высотах»
- РИА Новости
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«Юля планирует бежать скиатлон. Однако будем смотреть по самочувствию, так как она весьма давно не стартовала на длинных дистанциях, но в планах это есть», — цитирует Юрия Бородавко «Матч ТВ».
Он не исключил, что Ступак примет участие в остальных гонках.
«Всё будет также зависеть от её самочувствия. Вчера спринт прошёл достаточно удачно, после чего она и решила стартовать в скиатлоне. Посмотрим. А там дальше с каждой гонкой всё будет идти от её состояния», — добавил Бородавко.
Ступак в классическом спринте в Малиновке завоевала серебро, уступив 1,42 секунды победившей Наталье Непряевой. В нынешнем сезоне Ступак пропустила практически все гонки в рамках Кубка России, кроме спринта в Вершине Тёи.
В эти дни в Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки чемпионату мира в Планице.
Сборная России отстранена от участия в ЧМ по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.
Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями.