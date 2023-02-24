Колосков: Карпин вряд ли откажется от Малкома и Клаудиньо в сборной России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал предоставление российского гражданства бразильским легионерам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

«Если им разрешат играть за сборную России, это будет значительное усиление состава сборной. Последнее слово за Карпиным. Каждый тренер заинтересован в результате, а два этих футболиста могут помочь нам добиться результата. Вряд ли тренерский штаб сборной России откажется от такого усиления», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что играют не паспорта, а конкретные футболисты. По мнению Колоскова, два бразильца входят в число лучших игроков чемпионата России.

«Если бы они начали лучше играть из-за получения паспорта, я бы сказал: о-о-о, какая красота. Но Малком и Клаудиньо и так играют хорошо», — добавил Колосков.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.

Также статус получивших гражданство России бразильских легионеров «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23 не изменится.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021 года. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27. Оба футболиста являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что не понимает, зачем Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.