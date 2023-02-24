Левандовски — о поражении от «Манчестер Юнайтед»: это было противостояние уровня Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал поражение каталонского клуба от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Это было противостояние уровня Лиги чемпионов. Теперь нужно двигаться дальше, нужно идти шаг за шагом.

Мы верим в Хави. Он добивается прогресса, и мы доверяем ему. Теперь нужно сконцентрироваться на Ла Лиге и Кубке Испании, а в следующем году мы должны вернуться в Лигу чемпионов более сильными», — приводит слова Левандовски Mundo Deportivo.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрика тен Хага. В составе «Манчестера» отличились Фред и Антони. У каталонского клуба мяч забил Левандовски.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями после победы над «Барселоной» в Лиге Европы.