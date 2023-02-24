РПЛ: Малком и Клаудиньо продолжат считаться легионерами

Статус получивших гражданство России бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо не изменится.

Бразильцы по-прежнему будут носить статус иностранных игроков в сезоне-2022/23, об этом говорится в регламенте Российской премьер-лиги (РПЛ), опубликованном на официальном сайте организации.

Владимир Путин предоставил российское гражданство игрокам команды Сергея Семака, сообщает ТАСС.

Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021 года. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оформил необходимые документы для получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.