Скира: Гальярдо может возглавить ПСЖ в следующем сезоне

Тренер Марсело Гальярдо может возглавить «Пари Сен-Жермен».

Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

По информации источника, Гальярдо может сменить Кристофа Галтье на посту главного тренера в следующем сезоне.

Гальярдо с 2011 по 2012 год возглавлял «Насьональ», а с 2014 по 2022 год он был главным тренером «Ривер Плейт».

Галтье возглавил ПСЖ летом 2022 года. Его контракт истекает 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне парижане набрали 57 очков и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее в ПСЖ рассказали о характере травмы нападающего команды Неймара.