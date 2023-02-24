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Экс-игрок «Спартака» Гаврилов негативно оценил дебют Дзюбы за «Локомотив»

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Бывший полузащитник столичного «Спартака» Юрий Гаврилов оценил игру нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу (путь РПЛ).

«На меня он никакого впечатления не произвел. У него было два момента за всю игру: штанга и промах по пустым воротам с левой ноги. Не справился, короче говоря», — цитирует Гаврилова Газета.Ru.

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» со счётом 0:1 потерпели поражение от «Спартака». Дзюба был признан лучшим игроком встречи.

Ответный матч состоится 27 февраля.

Ранее Александр Тарханов заявил, что Дзюба мог забить три мяча «Спартаку».

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