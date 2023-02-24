Сенников: Дзюба будет основным нападающим «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал основного нападающего железнодорожников во второй части чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Однозначно, Артём будет основным нападающим. Когда такой футболист есть в составе, можно наигрывать комбинации. Дзюба теперь связующий игрок «Локомотива». Он может в одиночку решить момент и отдать хороший пас», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Он дал понять, что не был удивлен тем, что Дзюба провёл все 90 минут на поле в первом матче 1/4 финала плей-офф Кука России с московским «Спартаком» (0:1).

«Из новичков «Локомотива» более заметным игроком дерби был Дзюба, особенно во втором тайме. Так Артем будет набирать форму через игры», — заключил Сенников.

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» со счётом 0:1 потерпели поражение от «Спартака». Дзюба был признан лучшим игроком встречи.

Ответный матч состоится 27 февраля.

Ранее Александр Тарханов заявил, что Дзюба мог забить три мяча «Спартаку».