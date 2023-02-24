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Мостовой уверен, что «Локомотив» сможет исправить турнирное положение в РПЛ

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил игру столичного «Локомотива» в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Локомотив» однозначно сможет исправить ситуацию с турнирным положением. Они начали преображаться, как только избавились от немцев в руководстве. Это не комплимент Галактионову, просто команда действительно хорошая», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

По его мнению, второй тайм первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка России со «Спартаком» был отличным.

«Пришли очень хорошие игроки: Дзюба, Смольников, Пиняев, Лантратов. Уверен, что у них всё наладится», — заключил Мостовой.

«Локомотив» уступил на своём поле «Спартаку» со счётом 0:1. Ответный матч состоится 27 февраля.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин оценил игру нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка страны с московским «Спартаком».

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