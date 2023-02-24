Гуренко: переносить игру за Суперкубок России в Белоруссию пока смысла не вижу

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об идеи переноса матча за Суперкубок России по футболу в Белоруссию.

«Единственное, я вижу, что есть проблема с болельщиками, с Fan ID. Но её надо как-то решать. Находить какие-то компромиссы. В России сейчас много хороших стадионов. Поэтому переносить игру за Суперкубок России в Белоруссию пока смысла не вижу», — цитирует Гуренко «РБ Спорт».

По его словам, в прошлом году на стадионе «Динамо» поле было очень плохого качества.

«Думаю, что в России больше бы пришло на игру за Суперкубок. Плюс россиянам сейчас и так не хватает зрелищ. Нет игр сборной, нет еврокубков», — заключил Гуренко.

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов предложил проводить матч за Суперкубок России за границей.

Матч за Суперкубок России в 2023 году запланирован на 22 июля. Одним из вариантов места проведения встречи является «Казань Арена».

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу (Путь РПЛ) с «Краснодаром».





