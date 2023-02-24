Камоцци: всегда был уверен в уровне Пруцева, у него большое будущее

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил игру Данила Пруцева в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу с «Локомотивом».

«Я всегда был уверен в уровне Пруцева и в том, что он будет полезен «Спартаку». Это действительно талантливый футболист, у него большое будущее. Сейчас Пруцеву нужно ещё усерднее работать, тогда всё обязательно получится», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» на стадионе «РЖД Арена» со счётом 1:0 нанёс поражение «Локо». Победный мяч в первом тайме забил Данил Пруцев. Дзюба был признан лучшим игроком встречи.

Ответный матч состоится 27 февраля.

Ранее Александр Тарханов заявил, что Дзюба мог забить три мяча «Спартаку».