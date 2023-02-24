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Сёмин — о матче со «Спартаком»: Дзюба мог спасти «Локомотив» от поражения

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин оценил игру нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка страны с московским «Спартаком».

«Если есть моменты, значит, Дзюба уже играет, значит, он забьёт где-то в следующих играх. У Артёма было два момента, он не имел права не забить из таких ситуаций», — цитирует экс-тренера «Локо» «Чемпионат».

Он подчеркнул, что Дзюба опытный футболист и большой мастер.

«Но не забил. Основа для всего — результат. После этого есть эмоции у болельщиков и игроков — либо хорошие, либо очень плохие», — заключил Сёмин.

«Спартак» на стадионе «РЖД Арена» со счётом 1:0 нанёс поражение «Локо». Победный мяч в первом тайме забил Данил Пруцев. Дзюба был признан лучшим игроком встречи. Ответный матч состоится 27 февраля.

В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно-зелёными на правах свободного агента до конца сезона.

Ранее Александр Тарханов заявил, что Дзюба мог забить три мяча «Спартаку».

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