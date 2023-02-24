«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом» в Кубке России
В видео представлены приезд команды на стадион, предматчевая разминка, выход футболистов из раздевалки на игру, главные моменты матча и радость игроков после победы.
Матч 1/4 финала плей-офф Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом» прошёл на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу «Спартака». Победный мяч забил Данил Пруцев (15-я минута). Ответная игра между командами состоится 27 февраля.
Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о составе команды на прошедший матч Кубка России с «Локомотивом».