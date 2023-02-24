Сычёв: Дзюба хочет вернуться на лидирующие позиции в российском футболе
«Амбиции и опыт Дзюбы должны помочь «Локомотиву». Артём хочет вернуться на ведущие позиции, на которых он был несколько лет назад, и доказать, что он качественный футболист. Получится ли? Во всяком случае за этим будет интересно наблюдать», — цитирует Сычёва «РБ Спорт».
Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» со счётом 0:1 потерпели поражение от «Спартака». Дзюбу признали лучшим игроком встречи.
В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.
Ответный кубковый матч состоится 27 февраля.
Ранее Александр Тарханов заявил, что Дзюба мог забить три мяча «Спартаку».