Сычёв: Дзюба хочет вернуться на лидирующие позиции в российском футболе

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Сычёв высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в сезоне-2022/23.

«Амбиции и опыт Дзюбы должны помочь «Локомотиву». Артём хочет вернуться на ведущие позиции, на которых он был несколько лет назад, и доказать, что он качественный футболист. Получится ли? Во всяком случае за этим будет интересно наблюдать», — цитирует Сычёва «РБ Спорт».

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» со счётом 0:1 потерпели поражение от «Спартака». Дзюбу признали лучшим игроком встречи.

В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.

Ответный кубковый матч состоится 27 февраля.

Ранее Александр Тарханов заявил, что Дзюба мог забить три мяча «Спартаку».